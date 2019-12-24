В Самарской области супруги удочерили двух девочек и получили крупные долги их матери
В Самарской области супруги удочерили двух сестер-сирот и получили в качестве «бонуса» крупные долги их матери. Общий долг, который достался приемным родителям, составляет два миллиона рублей
В Самарской области супруги удочерили двух сестер-сирот и получили в качестве «бонуса» крупные долги их матери. Общий долг, который достался приемным родителям, составляет два миллиона рублей.
Супруги Елена и Александр рассказали «Комсомольская правда», что сначала они были трехсотыми в очереди на усыновление, но затем им неожиданно позвонили из опеки и предложили взять двух сестер из Чапаевска пяти и восьми лет. Соцработники сообщили, что мать девочек недавно умерла, а детей еще не внесли в базу.
После оформления всех документов и смены фамилий выяснилось, что за сиротами числятся долги их матери. Женщина долгое время не платила за коммунальные услуги в однокомнатной квартире и взяла в ипотеку еще одну квартиру. С 2016 года по ипотечному кредиту она не платила.
Приемных родителей о долгах сирот никто не предупреждал, а сейчас им заявляют, что платить придется, так как «детей они забрали со всеми их проблемами».
Приемные родители обратились в суд с жалобой на бездействия судебных приставов, которые должны были выставить на торги купленную в ипотеку квартиру и погасить долги детей.