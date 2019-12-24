Телеканал «Россия 1» покажет в новогодние праздники отреставрированную «Иронию судьбы»
Государственный телеканал «Россия 1» в новогодние праздники впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» в Full HD качестве
Государственный телеканал «Россия 1» в новогодние праздники впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» - советский двухсерийный телевизионный фильм созданный в 1975 году, в Full HD качестве. Пресс-служба телеканала сообщила, что эта версия будет отличаться от классической более яркими цветами и четкими деталям.
Обычно «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова показывает каждое 31 декабря Первый канал. Эксклюзивные права на показ фильма принадлежали ему с 2007 года. В 2017 году новогоднюю комедию впервые показали на канале «Россия 1».
В 2018 году «Ирония судьбы» снова вышла на Первом канале. Впервые же показ телефильма состоялся в СССР 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе ЦТ.