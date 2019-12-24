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24 декабря 00:24

Авиакомпании предупредили о задержках рейсов в новогодние каникулы по вине Минтранса

Российские авиакомпании обратились к Министерству транспорта РФ с предупреждением о том, что в новогодние праздники может сорваться программа перелетов

Авиакомпании предупредили о задержках рейсов в новогодние каникулы по вине Минтранса
Фото: Twitter

Российские авиакомпании обратились к Министерству транспорта РФ с предупреждением о том, что в новогодние праздники может сорваться программа перелетов. Причина – отказ ведомства принять решение по использованию 30 самолетов, которые перевозчики планировали использовать в дни пиковой нагрузки.

В письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, которая объединяет 27 авиакомпаний, ситуация с дополнительными самолетами характеризуется как критическая. Ранее Минтранс приостановил включение 27-30 воздушных судов в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей), сообщает Znak.com. 

Речь идет о самолетах, которые авиакомпании заявили для перевозок во время новогодних праздников. Необходимые документы были переданы в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса, однако решение по ним так и не было принято.

Напомним, ранее российские аэропорты пожаловались на то, что не могут начать эксплуатировать новую аэродромную технику, включая противообледенительные машины, самоходные трапы и перронные автобусы, что создает угрозу безопасности полетов.

Трудности с эксплуатацией аэродромной техники возникли из-за решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), согласно которому паспорта на такую технику должны содержать все отметки, в том числе и о сертификации. Однако согласно техрегламентам аэродромная техника не подлежит сертификации.

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