Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года за брошенную пластиковую бутылку
Прокуратура попросила суд назначить наказание фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием срока в колонии общего режима
Прокуратура попросила суд назначить наказание фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием срока в колонии общего режима. Напомним, молодого человека обвиняют в том, что он во время протестного митинга «За честные выборы» бросил в сторону полицейских пустую пластиковую бутылку.
Один из потерпевших сотрудников Росгвардии в суде заявил, что падающая рядом пластиковая бутылка вызвала у него чувство страха, которое оставалось еще некоторое время. Второй силовик заявил, что счел себя потерпевшим по делу Раджабова после беседы со следователем (первоначально в деле фигурировал только один сотрудник Росгвардии). К делу в качестве потерпевшего хотели привлечь еще одного правоохранителя, однако он отказался выдвигать обвинения в адрес фигуранта «московского дела» и уволился со службы.
Прокурор зачитал суда заключение психиатрической экспертизы, согласно которой у Самариддина Раджабова нашли «агрессивность и оппозиционность».
Сестра Раджабова в свою очередь сообщила суду, что компенсировала потерпевшим сотрудникам полиции моральный вред (каждому по 5 тысяч рублей), а также выплатила в благотворительный фонд «Pomogi.org» 10 тысяч рублей. Потерпевшие на это заявили, что компенсация им не нужна.
Самариддин Раджабов в своем выступлении заявил, что силовики были в бронежилетах, а у него была только маленькая пластиковая бутылка. «Я никак не могу понять, как я могу этим людям в бронежилетах сделать больно. Звуком напугал товарищей полицейских. Честно, это смешно», - заявил подсудимый.