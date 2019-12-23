Киргизия, Белоруссия и Казахстан выступили против предустановки российского софта на гаджеты
Представители Киргизии, Белоруссии и Казахстана считают, что требования России могут ограничить оборот технически сложных товаров из стран ЕАЭС в Россию
Киргизия, Белоруссия и Казахстан, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), выступили против российского закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры, телефоны и «умные» телевизоры.
Этот закон обсуждался на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Представители Киргизии, Белоруссии и Казахстана считают, что требования России могут ограничить оборот технически сложных товаров из стран ЕАЭС в Россию, а также создать помехи функционированию внутреннего рынка союза, сообщают «Ведомости».
Участники совещания также считают, что для исполнения закона о российском софте после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и определить его список.