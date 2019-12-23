23 декабря 14:11
Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
В рамках мероприятия Президент России отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В первой поездке по железнодорожному мосту его сопровождали рабочие-мостовики
Фото: FederalCity
Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.
В рамках мероприятия Владимир Путин отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В первой поездке по железнодорожному мосту его сопровождали рабочие-мостовики, с которыми глава государства провел краткую беседу, сообщает ТАСС.
После поездки Владимир Путин отметил, что поезд «значительно мягче идет, чем автомобиль».
Планируется, что первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится сегодня, 23 декабря. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря.