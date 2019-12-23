23 декабря 10:49
Жители Калмыкии и Тувы оказались самыми закредитованными среди всех россиян
Самыми закредитованными россиянами оказались жители Калмыкии, Курганской области и республики Тува. Самый низкий уровень долговой нагрузки населения зафиксирован в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах
Самыми закредитованными россиянами оказались жители Калмыкии, Курганской области и республики Тува. Так, в Калмыкии уровень долговой нагрузки составляет на сегодняшний день 86%, в Туве - 76%, а в Курганской области - 73%.
Самый низкий уровень долговой нагрузки населения зафиксирован в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В Ингушетии индекс закредетованности составляет всего 9,9%, в Крыму - 13,9%, а в Севастополе -15,9%, сообщает РИА Новости.
Эксперты объяснили низкий уровень закредитованности граждан на Кавказе и в Крыму отсутствием там крупных банков и неспособностью местных финансовых организаций полностью удовлетворить спрос.