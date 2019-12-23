«Роскосмос» потратит более 100 млн рублей на аренду автомобилей бизнес-класса
Государственная корпорация «Роскосмос», которую возглавляет Дмитрий Рогозин, потратит более 100 млн рублей на аренду 17 автомобилей представительского и бизнес-класса
Государственная корпорация «Роскосмос», которую возглавляет Дмитрий Рогозин, потратит более 100 млн рублей на аренду 17 автомобилей представительского и бизнес-класса. В такую сумму обойдется годовая аренда транспортных средств с водителями.
Согласно тендерной заявке, в 2020 году «Роскосмос» потратит около 92 млн рублей на аренду пятнадцати Audi A8 Long (год выпуска не позже 2015 года) и еще 6 млн рублей - на аренду двух Toyota Camry, выпущенных не ранее 2016 года, сообщает «МБХ медиа».
Аренда одного Audi обойдется «Роскосмосу» в 6 млн рублей в год. На эти деньги ведомство могло бы купить два-три таких автомобиля в постоянное пользование.
Все автомобили должны быть оборудованы климат-контролем и системой ГЛОНАСС. Водители должны работать в режиме шесть дней в неделю по 16 часов в день, сообщает «МБХ медиа».
Что касается водителей, то они должны иметь российское гражданство, «иметь опрятный внешний вид и культуру обслуживания и уважительного отношения к пассажирам». Также водители не должны разглашать сведения о деятельности «Роскосмоса».
Госконтракт на аренду автомобилей заключен с ФГУП Центр «Звездный», которое является подведомственным предприятием «Роскосмоса».