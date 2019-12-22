Издательство «Эксмо» передумало выпускать книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске
Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги «Go to fish» секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы и подруги Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки)
Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги «Go to fish» секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы и подруги Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). В этой книге рассказывается об отношениях девушки с миллиардером Олегом Дерипаской.
Издание Baza со ссылкой на Алекса Лесли сообщает, что юристы «Эксмо» решили не рисковать и отказаться от издания книги об Олеге Дерипаске. Соответствующее решение было принято уже на стадии полной готовности книги к выходу и когда читатели уже могли оформить предзаказ.
В документе о расторжении контракта говорится о том, что «Эксмо» и Алекс Лесли не имеют друг к другу материальных и других претензий.
Решение «Эксмо» не издавать книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске может быть связано с тем, что ранее российские спецслужбы запретили девушке публично говорить о бизнесмене. Миллиардер также подавал в суд на Рыбку и Лесли за разглашение информации о его частной жизни.
Ранее изданная книга Насти Рыбки о «соблазнении миллиардера» и ее публикации в Instagram послужили основой для расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о поездке теперь уже бывшего вице-премьера Сергея Приходько в Норвегию на яхте Олега Дерипаске. Бизнесмена и чиновника сопровождали Настя Рыбка и другие двушки из эскорта.