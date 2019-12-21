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21 декабря 00:40

Корабль с «урановыми хвостами» из Германии не стал заходить в порт Петербурга из-за визита в город президента

В Санкт-Петербург 20 декабря в соответствии с графиком должно было прийти судно «Михаил Дудин» со второй партией отходов обогащения урана из Германии объемом 600 тонн

Корабль с «урановыми хвостами» из Германии не стал заходить в порт Петербурга из-за визита в город президента
Фото: DW

В Санкт-Петербург 20 декабря в соответствии с графиком должно было прийти судно «Михаил Дудин» со второй партией отходов обогащения урана из Германии объемом 600 тонн. Однако корабль не стал заходить в порт и бросил якорь рядом с поселком Лебяжье.

Экологи объясняют задержку в прибытии судна с «урановыми хвостами» тем, что сейчас в Петербурге находится президент Владимир Путин. Глава государства проводит в северной столице встречу с лидерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Скорее всего, корабль там простоит, пока Путин не уедет из Санкт-Петербурга», - заявил глава движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, слова которого приводит Znak.com.

Аналогичная ситуация сложилась в конце ноября, когда в Петербург прибыла первая партия «урановых отходов» с немецкого завода Urenco. Тогда «Михаил Дудин» также не стал заходить в порт, когда в городе находился с визитом Владимир Путин.

Такая осторожность явно не соответствует заявлениям корпорации «Росатом» о полной безопасности отходов обогащения урана. Эко-активисты регулярно проводят акции с требованием остановить ввоз в Россию радиоактивных отходов из Германии, однако «Росатом» и представители власти на это не реагируют. По данным «Гринпис», госкорпорация разрешила ввоз 12 тысяч тонн «урановых хвостов» в Россию.

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