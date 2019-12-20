Онкоцентр имени Блохина пожаловался в Минздрав на низкую эффективность российских лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина написали письма в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина написали письма в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии.
В докладной записке за подписью замдиректора НМИЦ по научной и лечебной работе Светланы Варфоломеевой говорится о наличии у отечественных аналогов импортных лекарств низкой эффективности и множества побочных эффектов. В записке не указаны названия дженериков, но перечислены вещества, которые в них содержатся - цисплатин, дактиномицин, иринотекан и т.д.
По данным РБК, указанные вещества содержатся в препаратах фармацевтических компаний Teva, «Верофарм», АО «Фармасинтез-Норд», ООО «Фрезениус Каби», «Новартис», АО «ОНОПБ».
Светлана Варфоломеева сообщила, что от российского ондасетрона у 80% пациентов сохранялась тошнота, а повторные введения препарата вызывают электролитные нарушения и не дают эффекта. В письме сообщается, что отечественные аналоги с темозоломидом, которые закупаются в рамках программы импортозамещения, на практике показали свою неэффективность по сравнению с американским препаратом с этим же действующим веществом.
Препарат доксорубицин, который выпускается от имени онкоцентра имени Блохина, например, вызывает у пациентов с саркомой костей и мягких тканей нарастающий нейротоксический эффект.
Коррекция терапии из-за непереносимости медикаментов приводит к увеличению стоимости лечения, удлиняют интервалы между курсами химиотерапии и влияют на результаты терапии, заявили онкологи.
Напомним, ранее на неэффективность российских дженериков, закупаемых по программе импортозамещения, жаловались пациенты с муковисцидозом.