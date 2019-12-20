20 декабря 11:56
В Москве открылось первое совместное отделение Сбербанка и «Макдоналдса»
Точка обслуживания «Макдоналдса» расположена после зоны с банкоматами. Там разместили кофемашину и планшет для заказа из обычного меню ресторана. Спустя некоторое время клиент Сбербанка получает свой заказ прямо в отделении
В Москве открылось первое отделение Сбербанка, которое совместили с рестораном быстрого питания «Макдоналдс». Это отделение расположено около станции «Новослободская».
Точка обслуживания «Макдоналдса» расположена после зоны с банкоматами. Там разместили кофемашину и планшет для заказа из обычного меню ресторана. Спустя некоторое время клиент Сбербанка получает свой заказ прямо в отделении. Доставкой занимается сервис Delivery Club, совладельцем которого является Сбербанк, сообщают «Ведомости».
В Сбербанке сообщили, что за счет совместных с «Макдоналдсом» отделений они хотят привлечь большее число клиентов.