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20 декабря 07:37

Нападение на здание ФСБ совершил житель Подмосковья, увлекавшийся стрельбой

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устроил стрельбу около здания ФСБ России в Москве. Им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, который работал в частном охранном предприятии

Нападение на здание ФСБ совершил житель Подмосковья, увлекавшийся стрельбой
Фото: Вести.ру

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устроил стрельбу около здания ФСБ России в Москве. Им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, который работал в частном охранном предприятии.

По данным СМИ, Евгений Манюров увлекался практической стрельбой и рукопашным боем. В ноябре мужчина с таким же именем и фамилией занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine - карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Во время инцидента на Лубянке он был вооружен карабином «Сайга», а также имел при себе нож.

В правоохранительных органах полагают, что целью нападения на здание ФСБ на Лубянке могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности (День чекиста).

По уточненным данным, стрелок действовал один. Ранее сообщалось, что злоумышленников было трое. Двое были ликвидированы сразу, а третий – Минюров – был убит силовиками позже. Также сообщает о гибели одного сотрудника ФСБ. Ранения в результате происшествия получили пять человек, из них два сотрудника силового ведомства.

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