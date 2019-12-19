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19 декабря 20:21

Силовики ликвидировали трех человек, которые открыли стрельбу в приемной ФСБ

Правоохранительные органы сообщили подробности о стрельбе в здании приемной ФСБ на Кузнецком мосту. По уточненным данным, нападавших было трое. В 18.10 по московскому времени они ворвались в помещение и начали стрелять

Силовики ликвидировали трех человек, которые открыли стрельбу в приемной ФСБ
Фото: Вести.ру

Правоохранительные органы сообщили подробности о стрельбе в здании приемной ФСБ на Кузнецком мосту. По уточненным данным, нападавших было трое. В 18.10 по московскому времени они ворвались в помещение и начали стрелять.

Двое из них были убиты в перестрелке с охраной приемной, а третий сбежал, продолжая отстреливаться. В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной ФСБ.

Стрелок забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и продолжил стрельбу. Спустя некоторое время бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН ликвидировали злоумышленника, сообщает RT.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовно дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Теракт».

В Минздраве сообщили, что в ходе перестрелки два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения.

Отметим, что стрельба в приемной ФСБ произошла во время праздничного концерта по случаю Дня работника органов безопасности с участием президента Владимира Путина.

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