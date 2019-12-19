Силовики ликвидировали трех человек, которые открыли стрельбу в приемной ФСБ
Правоохранительные органы сообщили подробности о стрельбе в здании приемной ФСБ на Кузнецком мосту. По уточненным данным, нападавших было трое. В 18.10 по московскому времени они ворвались в помещение и начали стрелять
Правоохранительные органы сообщили подробности о стрельбе в здании приемной ФСБ на Кузнецком мосту. По уточненным данным, нападавших было трое. В 18.10 по московскому времени они ворвались в помещение и начали стрелять.
Двое из них были убиты в перестрелке с охраной приемной, а третий сбежал, продолжая отстреливаться. В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной ФСБ.
Стрелок забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и продолжил стрельбу. Спустя некоторое время бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН ликвидировали злоумышленника, сообщает RT.
В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовно дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Теракт».
В Минздраве сообщили, что в ходе перестрелки два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения.
Отметим, что стрельба в приемной ФСБ произошла во время праздничного концерта по случаю Дня работника органов безопасности с участием президента Владимира Путина.