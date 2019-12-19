19 декабря 19:38
Силовики ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу около здания ФСБ
В пресс-службе ФСБ уточнили, что неизвестный открыл стрельбу у дома номер 12 на Большой Лубянке. При этом Baza и Mash сообщают, что стрелков было трое. Двое из них убиты, один забаррикадировался в здании и продолжает вести стрельбу
Фото: Дождь
Мужчина, открывший огонь в центре Москвы около здания ФСБ, ликвидирован сотрудниками силовых ведомств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
В пресс-службе ФСБ уточнили, что неизвестный открыл стрельбу у дома номер 12 на Большой Лубянке. При этом Baza и Mash сообщают, что стрелков было трое. Двое из них убиты, один забаррикадировался в здании и продолжает вести стрельбу.
Агентство «Москва» сообщает о гибели в перестрелке одного сотрудника ФСО. По других данным, два силовика получили ранения.