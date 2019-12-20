20 декабря 00:23
Новым главным тренером казанского «Рубина» стал Леонид Слуцкий
Ранее Леонид Слуцкий тренировал голландский «Витесс», а до этого - английский «Халл». Фактически он был единственным среди российских специалистов, кто возглавлял команды ведущих футбольных стран Европы
Леонид Слуцкий официально стал главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин». О назначении 19 декабря объявила пресс-служба клуба.
Ранее Леонид Слуцкий тренировал голландский «Витесс», а до этого - английский «Халл». Фактически он был единственным среди российских специалистов, кто возглавлял команды ведущих футбольных стран Европы.
Прежний наставник «Рубина» Роман Шаронов ушел в отставку 16 декабря. Сейчас казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.