20 декабря 00:18
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев
Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Ограничения продлены до 31 июля 2020 года
Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Ограничения продлены до 31 июля 2020 года.
Антироссийские санкции продлены по решению президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель после заседания Евросовета на тему выполнения Россией Минских договоренностей. Совет постановил, что Минские соглашения были выполнены не в полной мере.
Продленные санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики. Эти ограничения впервые были введены в июле 2014 года после присоединения Крыма к России.