Здание гинекологической больницы, откуда увольняют всех врачей, передадут центру Нюты Федермессер
Нюта Федермессер сообщила, что корпуса передаются центру для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода: «Для организации этой помощи вполне подходят два корпуса. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят»
Здание филиала московской онкологической больницы № 1, где располагается гинекологическая больница №11, передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Ранее сотрудники больницы пожаловались в профсоюз «Альянс врачей» на действия руководство, которое вынуждает их уволиться. Медики считают, что больницу под предлогом проведения ремонта хотят закрыть.
Нюта Федермессер написала в Facebook, что корпуса передаются центру для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. «Для организации этой помощи вполне подходят два корпуса. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», - сообщила глава Центра, слова которой приводит The Insider.
Федермессер отметила, что на это здание претендовал еще кожвендиспансер, но они его «отжали». «То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать», - добавила глава Центра паллиативной помощи.
Ранее сотрудники филиала онкологической больницы, который специализируется на экстренной гинекологической помощи, рассказали, что руководство вынуждает их написать заявления об уходе по собственному желанию. Медики отказались и пожаловались в «Альянс врачей», а когда в больницу для разбирательства прибыли представители профсоюза, главврач вызвал Росгвардию.
В свою очередь в Департаменте здравоохранения Москвы «Общей газете» сообщили, что здание гинекологического отделения будет закрыто на ремонт и заверили, что медицинская направленность объекта будет сохранена.
При этом департаменте сообщили, что в связи с закрытием корпуса, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ). Всего в филиале работают 62 человека медицинского персонала.