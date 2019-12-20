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20 декабря 00:13

Здание гинекологической больницы, откуда увольняют всех врачей, передадут центру Нюты Федермессер

Нюта Федермессер сообщила, что корпуса передаются центру для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода: «Для организации этой помощи вполне подходят два корпуса. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят»

Здание гинекологической больницы, откуда увольняют всех врачей, передадут центру Нюты Федермессер

Здание филиала московской онкологической больницы № 1, где располагается гинекологическая больница №11, передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Ранее сотрудники больницы пожаловались в профсоюз «Альянс врачей» на действия руководство, которое вынуждает их уволиться. Медики считают, что больницу под предлогом проведения ремонта хотят закрыть.

Нюта Федермессер написала в Facebook, что корпуса передаются центру для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. «Для организации этой помощи вполне подходят два корпуса. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», - сообщила глава Центра, слова которой приводит The Insider.

Федермессер отметила, что на это здание претендовал еще кожвендиспансер, но они его «отжали». «То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать», - добавила глава Центра паллиативной помощи.

Ранее сотрудники филиала онкологической больницы, который специализируется на экстренной гинекологической помощи, рассказали, что руководство вынуждает их написать заявления об уходе по собственному желанию. Медики отказались и пожаловались в «Альянс врачей», а когда в больницу для разбирательства прибыли представители профсоюза, главврач вызвал Росгвардию.

В свою очередь в Департаменте здравоохранения Москвы «Общей газете» сообщили, что здание гинекологического отделения будет закрыто на ремонт и заверили, что медицинская направленность объекта будет сохранена.

При этом департаменте сообщили, что в связи с закрытием корпуса, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ). Всего в филиале работают 62 человека медицинского персонала.

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