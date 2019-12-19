19 декабря 12:49
Воздушной атлетике и танцам на шесте отказали в признании видами спорта
Министерство спорта России не будет включать во Всероссийский реестр видов спорта такие дисциплины, как воздушная атлетика, австралийский футбол и спортивный пилон. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного ведомства
Министерство спорта России не будет включать во Всероссийский реестр видов спорта такие дисциплины, как воздушная атлетика, австралийский футбол и спортивный пилон (танцы на шесте). Об этом сообщается на официальном сайте спортивного ведомства.
Танцам на шесте отказали во включении в реестр видов спорта, в том числе из-за отсутствия собственной федерации.
Воздушная атлетика представляет собой совокупность неолимпийских дисциплин, в которые входят спорт на пилоне, воздушные полотна, воздушное кольцо, триклайн и другие.
Австралийский футбол – это похожая на классический футбол дисциплина, но игрокам разрешается использовать руки при владении мячом. В каждой команде на поле находится по 18 игроков.