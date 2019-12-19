Онлайн-кинотеатр PREMIER вернет попавшую под цензуру серию «Эпидемии»
Стриминг-платформа PREMIER до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Ранее представитель онлайн-кинотеатра сообщил, что финальные серии покажут после нового года
Стриминг-платформа PREMIER (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Ранее представитель онлайн-кинотеатра сообщил, что финальные серии покажут после нового года. Новые серии остросюжетного сериала режиссера Павла Костомарова выйдут 20 декабря 2019 года.
14 декабря онлайн‑кинотеатр удалил пятый эпизод «Эпидемии» и объявил, что проект вернется на экраны лишь в феврале 2020 года. Это решение представители сервиса объяснили успехом нового сезона «Полицейский с Рублевки».
Однако в связи с многочисленными обращениями зрителей PREMIER решил показать все восемь серий до Нового года. «Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года», - говорится в заявлении сервиса.
Также онлайн-кинотеатр пообещал вернуть удаленную пятую серию «Эпидемии», в которой силовики расстреливают заболевших и всех, кто попал в зону отчуждения, чтобы не допустить распространения смертельного вируса. Растре происходит на фоне обещаний властей всех эвакуировать и спасти. Павел Костомаров назвал удаление этого эпизода цензурой.