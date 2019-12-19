Власти Москвы сообщили о введении особого режима доступа в центр города во время новогодних каникул
Власти Москвы сообщили о введении особого доступа в центр Москвы с 31 декабря по 5 января в связи с проведением новогодних мероприятий. Особый режим предполагает, что граждан будут тщательно досматривать при пересечении «границы единого праздничного пространства»
Власти Москвы сообщили о введении особого доступа в центр Москвы с 31 декабря по 5 января в связи с проведением новогодних мероприятий. Особый режим предполагает, что граждан будут тщательно досматривать при пересечении «границы единого праздничного пространства». Это означает, что в разгар новогодних каникул в центре столицы возможна давка в связи с вводимыми ограничениями.
Особый режим вводится с 31 декабря на улицах Тверская, Моховая, Охотный Ряд, на Манежной площади, в Театральном проезде, на площади Революции, Красной площади. Вход на площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.
К местам празднования не будут допускаться лица в состоянии опьянения, а также граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в таком качестве. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Также на местах будут дежурить машины-эвакуаторы, сообщили в мэрии.
В обеспечении общественного порядка в период с 31 декабря по 8 января 2020 года будут задействованы более 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов и дружинников.
Напомним, в прошлом году во время новогодних каникул москвичи жаловались на давку из-за установки ограждений и закрытия входа на некоторые станции метрополитена в центре города. самая катастрофическая ситуация сложилась 3 января, когда концентрация людей в районе новогодних площадок достигла критической величины. До единственной работающей станции «Лубянка» взрослым и детям пришлось идти по несколько часов практически «голова к голове». Сотрудники полиции при этом не давали людям прохода по тротуарам и параллельным улицам.