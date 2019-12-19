Российские граждане стали активно брать микрозаймы на покупку новогодних подарков
Согласно исследованию финансового маркетплейса «Юником 24», 45% респондентов признались в нехватке денег на покупку подарков. 40% граждан не хватает средств на покупку продуктов для новогоднего стола
Российские граждане накануне Нового года стали активно брать займы в микрофинансовых организациях, чтобы купить родным и близким подарки.
Согласно исследованию финансового маркетплейса «Юником 24», 45% респондентов признались в нехватке денег на покупку подарков. 40% граждан не хватает средств на покупку продуктов для новогоднего стола, 10% опрошенных сообщили, что им не хватает на развлечения и запланированные поездки в период новогодних каникул, 5% не хватает на другие нужды, например, покупку праздничной одежды, салоны красоты и т.д.
Пик выдачи займов в микрофинансовых организациях обычно приходится на вторую декаду декабря. Всего в декабре будет выдано более 3,2 млн займов на общую сумму 33-34 млрд рублей против 2,8 млн в декабре 2018 года. Тогда было выдано 30-31 млрд рублей в качестве микрозаймов, сообщает РИА Новости.
Между тем, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств рекомендовала россиянам воздержаться от «новогодних» займов ради покупки подарков и оплаты развлечений. Коллекторы объяснили, что этот «эмоциональный» займ может привести к просрочке уже в январе, поскольку отдавать кредит будет нечем.