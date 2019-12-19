Российским властям рекомендовали активней конфисковать имущество у чиновников
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег рекомендовала российским властям расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала российским властям расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Сейчас в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если их владелец не сможет подтвердить законность происхождения денег на приобретение указанного имущества. Однако государство не может изъять в свою пользу наличные средства и деньги со счетов в банках, а также драгоценности и активы в иностранных трастах.
В FATF также отметили, что в России у чиновников конфискуют необоснованное богатство только в случаях, если официально задекларированные ими доходы и фактические расходы сильно отличаются друг от друга.
В настоящее время Министерство юстиции разрабатывает механизм, который позволит изымать у государственных служащих деньги с банковских счетов, происхождение которых они не могут объяснить, сообщает РБК.