Обыски в компании Михаила Гуцериева связаны с делом о контрабанде нефти
Обыски в компаниях, связанных с семьей Михаила Гуцериева, связаны с уголовным делом о контрабанде нефти и нефтепродуктов на Украину через Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника ГУ МВД по Москве
Обыски в офисе группы «Сафмар» и других компаниях, связанных с семьей Михаила Гуцериева, связаны с уголовным делом о контрабанде нефти и нефтепродуктов на Украину через Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника ГУ МВД по Москве.
Дело о контрабанде нефти ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному ФО. Объем контрабанды оценивается в 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб составляет 2 млрд рублей. По документам нефть экспортировалась в Турцию, но уже оттуда переправлялась на Украину.
Поставки нефти проводились без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева), а нефть в итоге попадала на Украину.
Сам Михаил Гуцериев ранее назвал информацию в СМИ об обысках в «Сафмар» и других компаниях его семьи провокацией.