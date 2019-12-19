В аэропорту «Домодедово» пограничники без причины задержали 46 граждан Израиля
В московском аэропорту пограничники задержали граждан Израиля, большинство из которых приехали в Россию на каникулы. Сотрудники паспортного контроля потребовали у пассажиров въездные визы, хотя между Россией и Израилем действует безвизовый режим
В московском аэропорту «Домодедово» пограничники задержали 46 граждан Израиля, большинство из которых приехали в Россию на каникулы. Сотрудники паспортного контроля потребовали у пассажиров въездные визы, хотя между Россией и Израилем действует безвизовый режим.
В посольстве Израиля в Москве заявили, что занимаются продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и выразили уверенность в том, что такие недоразумения будут решаться лучшим образом в будущем, сообщает «Интерфакс».
Издание The Jerusalem Post пишет, что 46 израильских граждан отвели в отдельное помещение и допрашивали около шести часов. После проведения дополнительных проверок большинство задержанных были отпущены и прошли пограничный контроль.
В израильском посольстве предполагают, что задержания израильтян для дополнительных проверок в московских аэропортах могут быть связаны с делом Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам за контрабанду наркотиков. Девушка летела транзитным рейсом через Москву из Дели в Тель-Авив, а во время пересадки в российском аэропорту у нее в багаже нашли гашиш.