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19 декабря 00:24

В аэропорту «Домодедово» пограничники без причины задержали 46 граждан Израиля

В московском аэропорту пограничники задержали граждан Израиля, большинство из которых приехали в Россию на каникулы. Сотрудники паспортного контроля потребовали у пассажиров въездные визы, хотя между Россией и Израилем действует безвизовый режим

В аэропорту «Домодедово» пограничники без причины задержали 46 граждан Израиля

В московском аэропорту «Домодедово» пограничники задержали 46 граждан Израиля, большинство из которых приехали в Россию на каникулы. Сотрудники паспортного контроля потребовали у пассажиров въездные визы, хотя между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

В посольстве Израиля в Москве заявили, что занимаются продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и выразили уверенность в том, что такие недоразумения будут решаться лучшим образом в будущем, сообщает «Интерфакс».

Издание The Jerusalem Post пишет, что 46 израильских граждан отвели в отдельное помещение и допрашивали около шести часов. После проведения дополнительных проверок большинство задержанных были отпущены и прошли пограничный контроль.

В израильском посольстве предполагают, что задержания израильтян для дополнительных проверок в московских аэропортах могут быть связаны с делом Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам за контрабанду наркотиков. Девушка летела транзитным рейсом через Москву из Дели в Тель-Авив, а во время пересадки в российском аэропорту у нее в багаже нашли гашиш.

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