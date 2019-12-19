Прокуратура запросила условный срок для следовательницы за подделку доказательств по уголовному делу
В Перми следователь, которая проходит по делу о фальсификации доказательств по уголовному делу, может отделаться условным сроком. Именно такое наказание для нее запросило гособвинение
В Перми следователь, которая проходит по делу о фальсификации доказательств по уголовному делу, может отделаться условным сроком. Именно такое наказание для нее запросило гособвинение.
Следователь Валентина Плешкова с 2015 года по 2016 год подделала 42 процессуальных документа по делу о покушении на убийство. На основании этих доказательств жители Перми Сергей Перевощиков и Николай Смирнов были приговорены к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Сотрудница Следственного комитета 34 раза подписала документы за воображаемых понятых, четыре раза полностью сфальсифицировала протоколы допроса, подделала официальный ответ на запрос следователя, а также неоднократно вносила изменения в документы, сообщает «Медиазона».
Прокурор попросил суд назначить следователю наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Свою позицию гособвинитель объяснил тем, что Плешкова подделывала доказательства с целью облегчить себе работу, а не для привлечения к ответственности невиновных.