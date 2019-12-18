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Москва
18 декабря 14:57

Московские власти не планируют отказываться от утилизации своего мусора в других регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Мосгордумы прокомментировал критику в свой адрес из-за планов свозить столичные отходы в Шиес Архангельской области и другие регионы

Московские власти не планируют отказываться от утилизации своего мусора в других регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Мосгордумы прокомментировал критику в свой адрес из-за планов свозить столичные отходы в Шиес Архангельской области и другие регионы.

«Все говорят: Шиес… вы с ума сошли? Давайте ничего не будем вывозить, давайте оставим. Вы только дайте адресок мне двора вашего. Месяц ничего оттуда вывозить не будем. Скажите, как можно, мы будем делать», - заявил Сергей Собянин.

Критика в адрес мэра связан с тем, что московские власти не хотят заниматься сортировкой и безопасной переработкой отходов, а вместо этого предпочитают утилизировать мусор на полигонах в Московской области, которые давно уже переполнены и вызывают недовольство местных жителей из-за частных выбросов свалочного газа и отравления почвы.

«Мусорные» протесты в Подмосковье вынудили столичные власти искать новые площадки для складирования своих отходов. Теперь Москва активно вывозит мусор не только в Московсую область, но также в соседние Владимирскую и Калужскую области. Одновременно с этим на станции Шиес Архангельской области идет подготовка к строительству «экотехнопарка», куда также планируется сводить отходы из столицы по железной дороге.

В Шиесе уже почти год действует протестный паточный лагерь, а жители Архангельской области и соседней республики Коми проводят многочисленные митинги против строительства полигона и ввоза мусора из Москвы. Жители Севера обвиняют столичные власти в проведении «колониальной политики» из-за ввоза своего мусора в огромных объемах в «бедные» регионы.

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