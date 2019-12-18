Главврач московской больницы вызвал вооруженных силовиков из-за нежелания врачей увольняться
В Москве руководство гинекологической больницы №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) вызвало сотрудников Росгвардии и полиции из-за конфликта с врачами и медсестрами. Поводом для противостояния стало принуждение врачей к увольнению
В Москве руководство гинекологической больницы №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) вызвало сотрудников Росгвардии и полиции из-за конфликта с врачами и медсестрами. Поводом для противостояния стало принуждение врачей к увольнению.
Сотрудники больницы рассказали профсоюзу «Альянс врачей», что больницу ходят закрыть под предлогом проведения капитального ремонта. Врачам предлагали написать заявление об уходе, а когда они отказались, главный врач Всеволод Галкин вызвал на подмогу силовиков. Сейчас в больнице находятся сотрудники Росгвардии и МВД, вооруженные автоматами.
Ранее пациенты больницы №11 обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием проверить законность оснований для увольнения врачей и отменить решение о закрытии больницы. Главврач Всеволод Галкин принуждает всех врачей к увольнению по собственному желанию в связи с закрытием медучреждения якобы на основании решения департамента здравоохранения Москвы, однако это решение он продемонстрировать отказывается, сообщила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
Врачи свою очередь записали видеообращение, в котором опровергли заявления о том, что больница якобы не может оказывать медицинскую помощь пациентам. Медики отметили, что это руководство не дает им лечить людей.
«Альянс врачей» связывает закрытие больницы №11, которая расположена в старинном особняке в центре столицы, с планами городских властей построить на этом месте элитный жилой комплекс. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что одному из врачей предлагали 2 млн рублей за увольнение по собственному желанию.
Примечательно, что вооруженные автоматами сотрудники правоохранительных органов прибыли в больницу для устрашения медиков в разгар выступления мэра Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы, в котором он рассказал об увеличении финансирования сферы здравоохранения.