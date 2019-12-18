СМИ сообщили об обысках в офисе группы «Сафмар» и в квартире Михаила Гуцериева
Силовики проводят обыски в офисах группы «Сафмар» и в квартире ее владельца Михаила Гуцериева. О проведении следственных действий у г-на Гуцериева сообщают «Лента.ру», «Открытые медиа» и Mash, однако в компании эту информацию опровергли
Правоохранительные органы проводят обыски в офисах группы «Сафмар» и в московской квартире ее владельца Михаила Гуцериева. О проведении следственных действий у г-на Гуцериева сообщают «Лента.ру», «Открытые медиа» и Mash, однако в пресс-службе «Сафмар» эту информацию опровергли.
По неофициальным данным, обыски проводятся по делу об уклонении от уплаты налогов и хищениях. По данным Mash, речь идет о контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу.
Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Официального подтверждения информации об обысках в силовых ведомствах получить пока не удалось.
Baza сообщает, что следователи также работают в бизнес-центре на Новослободской улице, где находится офис компании «Форте Инвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид.
В пресс-службе группы «Сафмар» заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.