18 декабря 06:35
Казанские автоинспекторы выписали шесть протоколов о нарушении ПДД санями Деда Мороза
В Госавтоинспекции рассказали, что в центре Казани был остановлен «Мерседес», к которому были прицеплены сани. В санях ехал Дед Мороз. «Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами»
В Казани сотрудники ГИБДД выписали шесть протоколов о нарушении правил дорожного движения в отношении саней Деда Мороза, которые вместо оленей тащил на тросе автомобиль «Мерседес».
В Госавтоинспекции рассказали, что в центре Казани был остановлен «Мерседес», к которому были прицеплены сани. В санях ехал Дед Мороз.
«Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами», - заявил «Интерфаксу» представитель ГИБДД.
Штрафы были выписаны за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности, умышленное создание помех в дорожном движении.
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