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18 декабря 05:13

Госдума в спешке приняла во втором чтении закон о приравнивании сжигания мусора к переработке

Депутаты Госдумы 17 декабря приняли во втором чтении поправки в законодательство, которые приравнивают к переработке отходов сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию

Госдума в спешке приняла во втором чтении закон о приравнивании сжигания мусора к переработке
Фото: activatica.org

Депутаты Госдумы 17 декабря приняли во втором чтении поправки в законодательство, которые приравнивают к переработке отходов сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию. Третье чтение состоится в среду, 18 декабря. Экологи отмечают, что законопроект о приравнивании переработки отходов к сжиганию выгоден основному игроку «мусорного рынка» компании «РТ-Инвест».

Согласно принятым поправкам, мощности энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу, а экологический сбор сделают целевым и расходовать поступившие в бюджет деньги будут только на утилизацию.

В «Гринпис» считают, что если сжигание мусора приравняют к переработке, то средства экологического сбора будут направлять на строительство мусоросжигательных заводов, а переработкой отходов будет покончено. Кроме того, уравнивание сжигания и переработки отходов противоречит мировой практике.

«На поддержку настоящих переработчиков в этой системе денег уже не останется и в нашей стране ещё десятки лет отходы не будут перерабатывать», - считают экологи.

«Открытые медиа» отмечают, что спорный законопроект был принят в спешке и без общественного обсуждения. Накануне его одобрили два профильных комитета нижней палаты парламента, а чуть раньше - Главное правовое управление президента, которое за несколько дней до того раскритиковало документ. Президентские юристы одобрили документ после того, как в него внесли уточнение, что сжигать разрешается не весь мусор, а только предварительно отсортированный.

Экологи считают, что закон защищает интересы одного из крупнейших игроков мусорного рынка - госкорпорации «Ростех», поскольку ее дочерняя компания «РТ-Инвест» планирует построить в Подмосковье три мусоросжигательных завода и еще один – в Татарстане. Жители этих регионов выступают против МСЗ и считают, что их деятельность приведет к росту заболеваемости онкологией.

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