18 декабря 00:03
Роскомнадзор обнаружил сайт с адресами и телефонами жителей 60 российских городов
Сотрудники службы обнаружили иностранный web-сайт, на котором опубликованы персональные данные граждан России и Украины. На этом ресурсе хранятся ФИО, домашние адреса и номера телефонов жителей российских городов и Казахстана
Сотрудники Роскомнадзора обнаружили иностранный web-сайт, на котором опубликованы персональные данные граждан России и Украины. На этом ресурсе хранятся ФИО, домашние адреса и номера телефонов жителей 60 российских городов и 34 городов Казахстана.
В Роскомнадзоре сообщили, что этот ресурс называется nomerekaterinburga.com, а его домен расположен во Франции.
Сайт уже внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Надзорное ведомство обратится в суд с требованием заблокировать этот ресурс.