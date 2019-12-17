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Экономика
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17 декабря 18:38

Дмитрий Медведев расширил список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ о расширении перечня украинских товаров, ввоз которых запрещен в Россию в рамках действующих санкций

Дмитрий Медведев расширил список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ о расширении перечня украинских товаров, ввоз которых запрещен в Россию в рамках действующих санкций. Тем же указом расширен список украинских должностных лиц, в отношении которых действуют российские санкции.

В список запрещенных к ввозу в РФ товаров включены кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин (патока), сироп мальтодекстрина, некоторые медицинские изделия (воздуховоды, трубки, спринцовки, грелки, пробки), радиаторы и котлы для центрального отопления, макулатура и другие бумажные отходы.

В санкционный список также включены граждане Украины Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер. Всего в санкционный список входят около 570 человек. В их отношении действуют экономические и визовые санкции.

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