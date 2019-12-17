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17 декабря 15:21

В Петербурге активисты «Гринпис» поздравили горожан с Новым годом «радиоактивным» бочками

В Санкт-Петербурге активисты экологической организации «Гринпис» установили инсталляцию против ввоза в Россию очередной партии отходов обогащения урана из Германии

В Петербурге активисты «Гринпис» поздравили горожан с Новым годом «радиоактивным» бочками
Фото: Twitter/Давид Френкель

В Санкт-Петербурге активисты экологической организации «Гринпис» установили инсталляцию против ввоза в Россию очередной партии отходов обогащения урана из Германии. В настоящее время к северной столице направляется из Амстердама судно с 600 тоннами «урановых хвостов».

Экологи установили около новогодней елки на Невском проспекте в районе станции метро «Гостиный двор» одиннадцать раскрашенных в желто-черные цвета бочек со значками радиации. На бочках написано поздравление «С Новым годом».

Фотограф Давид Френкель написал в Twitter, что бочки со знаком радиации простояли у торгового центра около часа, после чего их убрали.

Напомним, ранее в «Гринпис» сообщили о договоренности между «Росатомом» и немецким предприятием Urenco о ввозе в Россию на хранение 12 тысяч тонн ядерных отходов. Ранее в Новоуральск через Петербург была доставлена партия объемом 600 тонн радиоактивных отходов.

В госкорпорации заверили, что «урановые хвосты» безопасны и ввозятся для дообогащения. При этом в «Росатоме» не сообщили о судьбе вторичных отходов, которые образуются после дообогащения.

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