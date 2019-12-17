Депутат от «ЕР» сравнила малоимущих россиян с заключенными, которых «всю жизнь» кормит государство
Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц. Парламентарий сравнила россиян с низким достатком с заключенными
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Парламентарий сравнила россиян с низким достатком с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы - и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», - заявила депутат Гусева на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.
Народная избранница отметила, что ни одно государство не выделяет столь внушительных средств на социальные нужды граждан, как Россия. Ирина Гусева посоветовала коллегам просчитать экономические риски освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доходы, сообщает «Ридус».