WADA возбудила 15 дел против российских спортсменов из-за нарушения антидопингового законодательства
Всемирное антидопинговое агентство передало Российскому антидопинговому агентству дела, открытые в отношении атлетов по итогам перепроверки данных о допинг-пробах из базы Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) 15 дел, открытых в отношении атлетов по итогам перепроверки данных о допинг-пробах из базы Московской антидопинговой лаборатории.
Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила изданию «Р-Спорт», что процесс перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории продолжается. Результаты проверки направляются в соответствующие спортивные федерации, а часть из них - в РУСАДА.
Пока известно о возбуждении порядка 15 дел по факту нарушения антидопингового законодательства, но их количество может возрасти.
В РУСАДА заявили, что пока не знают, связаны ли новые дела с именами тех 145 спортсменов, чьи анализы были изменены в базе Московской лаборатории. В WADA в свою очередь заявили, что им известны имена атлетов, с допинг-пробами которых были проведены манипуляции.
Напомним, что манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории стали поводом для отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.