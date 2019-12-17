Операторы связи начали повышать тарифы из-за «закона Яровой» и закона об «изоляции Рунета»
Так, оператор «Вымпелком» поставил своих абонентов в известность о повышении цен с 16 января 2020 года. Тарифы вырастут примерно на 18%. На пакетных тарифных планах изменится размер абонентской платы
Операторы сотовой связи начали повышать тарифы из-за необходимости реализации «закона Яровой» о хранении данных и закона о «суверенном Рунете».
Так, оператор «Вымпелком» («Билайн») поставил своих абонентов в известность о повышении цен с 16 января 2020 года. Тарифы вырастут примерно на 18%. На пакетных тарифных планах изменится размер абонентской платы, а в планах без абонентской платы подорожает стоимость местных исходящих вызовов, сообщает «Коммерсант».
«Мегафон» и Tele2 также повысят стоимостью своих услуг. Оператор Tele2 сообщил в том числе о подорожании тарифов в международном роуминге. Пересматривают «устаревшие» тарифы в МТС и «Ростелекоме», сообщает «КоммерсантЪ».
Мобильные операторы сообщили, что вынуждены повышать цены в связи с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном Рунете».
«Закон Яровой» обязывает операторов связи хранить данные о звонках и переписке пользователей, а «закон о суверенном Рунете» (или об «изоляции Рунета») предполагает автономную работу российского сегмента интернета в случае отключения нашей страны от глобальной сети.