Дептранс не будет блокировать «лишние» 20 тысяч рублей на картах «Тройка» москвичей. Это новогодний подарок
Департамент транспорта Москвы прокомментировал сообщения о зачислении 20 тысяч рублей на карты «Тройка» некоторых столичных пассажиров после оплаты проезда на Московских центральных диаметров (МЦД)
Департамент транспорта Москвы прокомментировал сообщения о зачислении 20 тысяч рублей на карты «Тройка» некоторых столичных пассажиров после оплаты проезда на Московских центральных диаметров (МЦД). Чиновники заявили, что ошибочные зачисления на карту – это новогодних подарок москвичам.
В Дептрансе подтвердили, что у некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
«Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», - заявили РБУ в Дептрансе.
Одним из таких везунчиков оказался фотограф Антон Белицкий. Несколько дней назад он при проходе через турникеты в метро оплатил проезд картой «Тройка» и увидел, что баланс на его карте составляет более 20 тысяч рублей. Сам он на такую сумму не пополнял «Тройку».
Позже с мужчиной связался сотрудник метрополитена и предложил обменять карту с 20 тысячами рублей на счету на другую, но с «бонусом». В итоге блогеру выдали карту «Тройка» с балансом на тысячу рублей, внешний аккумулятор для телефона, елочный шар и ручки.
Московские центральные диаметры (МЦД), оператором которых является ЦППК, были запущены в конце ноября. Однако запуск новых железнодорожных линий не задался – пассажиры в течение нескольких дней жаловались на неработающие валидаторы и задержки в отправлении поездов. Московские власти приняли решение в качестве компенсации сделать бесплатным проезд на МЦД в течение двух недель. Расходы на эту компенсацию мэрия возложила на ЦППК. После двухнедельной «отладки» пассажиры снова пожаловались на проблемы, в частности, на двойные списания оплаты проезда по картам «Тройка».