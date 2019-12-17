Оппозиционным депутатам не разрешили задать Сергею Собянину вопрос о «московском деле»
Комиссия по организации работы Мосгордумы не согласовала вопрос к мэру Сергею Собянину от депутатов фракции «Яблоко» о «московском деле». 18 декабря градоначальник выступит перед парламентариями с отчетом о работе мэрии
Комиссия по организации работы Мосгордумы не согласовала вопрос к мэру Сергею Собянину от депутатов фракции «Яблоко» о «московском деле». 18 декабря градоначальник выступит перед парламентариями с отчетом о работе мэрии.
Депутат Дарья Беседина сообщила «МБХ медиа», что вопрос «Яблока» был о том, что Сергей Собянин ранее заявил о массовых беспорядках в Москве во время протестных митингов «За честные выборы», однако позже уголовное дело по этой статье было закрыто. Тем не менее, некоторые участники протестов были осуждены по абсурдным обвинениям.
Вопрос к мэру Москвы был сформулирован следующим образом: «Не хотите ли вы извиниться перед москвичами за свои слова? Чувствуете ли себя ответственным перед теми невиновными, кто подвергся и продолжает подвергаться преследованию?».
По словам Дарьи Бесединой, в комиссию по организацию работы МГД входят в основном члены «Единой России», поэтому «неудобные» вопросы Сергею Собянину не прошли цензуру.
«Цензура в Думе - это нарушение прав депутата. Я, конечно, буду задавать вопрос. Нельзя запретить депутату задавать вопрос. Отчет мэра подразумевает ответы на вопросы. «Единая Россия» хитрыми и манипулятивными способами запрещает говорить», - заявила оппозиционный депутат.
Фракция «Яблоко» также подготовила запасные вопросы о градостроительном беспределе в Москве и про вспышку дизентерии в детских садах по вине поставщика питания.