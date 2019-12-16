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16 декабря 14:38

Экс-министра финансов Московской области приговорили к 14 годам колонии

Бывший глава Министерства финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении и отмывании 11 млрд рублей. Соответствующее решение принял Басманный райсуд Москвы

Экс-министра финансов Московской области приговорили к 14 годам колонии
Фото: ТАСС

Бывший глава Министерства финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении и отмывании 11 млрд рублей. Соответствующее решение принял Басманный райсуд Москвы.

В уголовном деле Алексея Кузнецова было 22 преступных эпизода по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и легализации средств, полученных преступным путем. Потерпевшими по делу проходят семь подмосковных муниципальных образований и многочисленные компании-поставщики коммунальных услуг. Они заявили к г-ну Кузнецову гражданские иски на общую сумму 14 млрд рублей, сообщает РБК.

По версии следствия, Алексей Кузнецов и его подчиненные похитили деньги из подмосковного бюджета, пользуясь «постоянным отсутствием средств» у районных администраций за оплату задолженностей за услуги ЖКХ. Также экс-министра признали виновным в незаконном отчуждении у Подмосковья имущества на сумму более 7 млрд рублей.

Дело было возбуждено в мае 2008 года, а бывший министр финансов к тому времени успел сбежать из России. В 2013 году Алексей Кузнецов был задержан во Франции, а в Россию он был экстрадирован только спустя шесть лет. Его пособница и супруга Жанна Булах получила гражданство США и до сих пор находится за границей.

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