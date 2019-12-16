В Англии сотрудникам разрешили брать «похмельные отгулы» после вечеринок
В Англии одно из маркетинговых агентств предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы. Работникам будут предоставлять дни на лечение от похмелья
В Англии одно из маркетинговых агентств предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы. Работникам будут предоставлять дни на лечение от похмелья. За счет этой меры агентство планирует привлечь к сотрудничеству молодежь.
19-летняя PR-менеджер по имени Элли рассказала BBC, что работодатель предложил ей гибкий график работы, неограниченное количество дней оплачиваемого отпуска и «похмельные отгулы» - в эти дни сотрудница может работать из дома.
Элли работает в маркетинговом агентстве в городе Болтон. Основатель компании Клер Кромптон заявил, что таким образом хочет привлечь молодых и талантливых сотрудников. Бизнесмен отметил, что молодые миллениалы часто тусуются в будние дни в барах, а теперь у них есть возможность взять «похмельный отгул».