Мэрия Москвы потратит 7 млн рублей на траурные венки. Цветы закупаются по цене 20 тысяч рублей за штуку
Мэрия Москвы потратит 7 млн рублей на закупку траурных венков. Соответствующую информацию обнаружила муниципальный депутат района Черемушки Елена Селькова в бюджете столицы
Мэрия Москвы потратит 7 млн рублей на закупку траурных венков. Соответствующую информацию обнаружила муниципальный депутат района Черемушки Елена Селькова в бюджете столицы.
В ноябре Управление делами мэра и правительства Москвы провело тендер на изготовление и доставку траурных венков, корзин из живых цветов и среза гвоздики. Для каких целей мэрии понадобилось столько траурных венков, не уточняется.
«Мы все умрем, подумала я, когда увидела на сайте госзакупок тендер на семь миллионов рублей», - прокомментировала информацию о «траурном» тендере Елена Селькова.
Мундеп также отметила, что по этой заявке цена на одну гвоздику составляла 88 рублей, а вот «прочие» цветы заказывались по цене 20-30 тысяч за одну штуку. «Умрет явно кто-то высокопоставленный, не иначе», - объяснила столь высокую цену на живые цветы Елена Селькова.