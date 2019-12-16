В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов с помощью ипотечных кредитов
Владельцы квартир в признанных аварийными домах, которые хотят сами найти подходящее жилье, должны будут выплачивать ипотеку по сниженной ставке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жильцов аварийных домов по ипотеке с низкой ставкой.
Парламентарий заявил «Известиям», что владельцы квартир в признанных аварийными домах, которые хотят сами найти подходящее жилье, должны будут выплачивать ипотеку по сниженной ставке (не выше 3% годовых). Одновременно с этим Фонд содействия реформированию ЖКХ должен будет взять на себя обязательства по внесению первоначального взноса по ипотеке переселенца и выплаты значительной части этого кредита.
Дмитрий Юрков отметил, что такая схема позволит гражданам сразу вселяться в новые квартиры и не проходить через проживание в маневренном фонде и «другие трудности».
Действующее законодательство при расселении аварийного жилья гарантируется жильцам сохранение площади и класса их прежнего жилья. Как правило гражданам предоставляют жилплощадь в многоквартирных домах, а схема с ипотекой дала бы им возможность приобрести дом или квартиру большей площади.