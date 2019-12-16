Участники провокаций против юриста ФБК Любови Соболь получили крупные суммы
Участники провокаций против штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получали за это крупные суммы
Участники провокаций против штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получали за это крупные суммы. «Новая газета» получила в свое распоряжение расписки провокаторов, в которых говорится, что экс-сотрудник «фабрики троллей» получил 300 тысяч рублей за обустройство «подпольного цеха» Соболь, а бывшему активисту штаба оппозиционного политика заплатили 850 тысяч рублей за «разоблачающее» ее интервью.
Все провокации против волонтеров Любови Соболь и ее избирательного штаба сопровождались публикациями в СМИ, которые связаны с медиагруппой бизнесмена Евгений Пригожина «Патриот». Так, информагентство ФАН сообщил о якобы действующем «подпольном цехе» в Пресненском районе, где подделывают подписи за выдвижение Любови Соболь. В квартире, где располагался «штаб», были развешаны постеры Соболь и «график фальсификаций» подписей. В распоряжении «Новой» есть селфи сотрудника «фабрики троллей» Игоря Мангушева на фоне этого «штаба».
Из полученной журналистами расписки Мангушева следует, что он получил 300 тысяч рублей на «комплекс мероприятий „Любовь“». Сам он в беседе с «Новой» заявил, что был «подрядчиком» на выборах в Мосгордуму, однако имя заказчика называть отказался.
Еще одна провокация против Соболь называлась «Сеня говорит» - это «разоблачающее» кандидата в депутаты МГД интервью. За нее бывший активист штаба кандидата Арсений Шипеленко получил 850 тысяч рублей. В интервью он рассказал, что сборщикам подписей якобы не платили деньги, а некоторые в качестве оплаты получили возможность позавтракать с Соболь.
Также Мангушев написал расписку, в которой он подтвердил получение 220 тысяч рублей на организацию операции «Домик», суть которой заключалась в подготовке дома в подмосковных Мытищах, в который оппозиционные лидеры якобы свозили молодых людей для участия в несогласованном митинге за деньги.
Исполнитель провокации с обливанием сборщиков Любови Соболь и ее информационного куба получил 130 тысяч рублей.