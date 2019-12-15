В 2019 году 60 российских фильмов из 68 не окупили госфинансирование
В текущем году только восемь из 68 российских кинокартин, которые были сняты на бюджетные деньги, окупили за счет кассовых сборов затраты на производство
В текущем году только восемь из 68 российских кинокартин, которые были сняты на бюджетные деньги, окупили за счет кассовых сборов затраты на производство.
Согласно данным системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах, лидером по сборам в прокате стал фильм «Т-34». Эта картина заработала 2,3 млрд рублей. Также окупили затраты на производство фильмы «Бабушка легкого поведения 2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!».
Кассовые сборы фильма «Вий. Тайна печати дракона» составили 333,5 млн рублей, а общие затраты на производство составили 2,3 млрд рублей. Из них 90 млн рублей - это средства Фонда кино, сообщают «Ведомости».
В текущем году в прокат вышли 168 отечественных фильмов. Из их 68 картин получили государственную поддержку.
Напомним, ранее Минкультуры и Фонд кино впервые раскрыли данные по господдержке отечественного кинематографа. Так, из 38 кинокартин, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей и более из бюджета, 14 провалились в прокате. Среди этих фильмов оказалась патриотическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью», которая получила от государства 100 млн рублей, но в прокате собрала 70 млн рублей несмотря на мощную информационную поддержку. Создателями картины являются главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян.