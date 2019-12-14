Андрей Караулов сообщил, что Юрия Лужкова убила врачебная ошибка
Известный журналист Андрей Караулов сообщил, что в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова виноваты немецкие врачи. Напомним, что бывший чиновник скончался 10 декабря в одной из больниц Мюнхена
Известный журналист Андрей Караулов сообщил, что в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова виноваты немецкие врачи. Напомним, что бывший чиновник скончался 10 декабря в одной из больниц Мюнхена.
По словам Караулова, во время операции на сердце немецкий хирург допустил ошибку – задел сосуд. «Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть», - сообщил журналист в Facebook и добавил, что «жил бы он и жил», если бы операцию ему делали не на скорую руку.
Караулов пишет, что медицинское обследование показало изношенность сердца Лужкова на 70%. Экс-мэр Москвы позвонил в клинику в Вене, где он ставил первые стенты, но там его не смогли принять из-за плотного расписания. Тогда он уехал на лечение в Мюнхен.
Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.