В Ростовской области классный руководитель обматерил школьника за спор с депутатом-единороссом
В Шахтах Ростовской области в рамках празднования Дня Конституции в школу №1 пригласили депутата Законодательного Собрания региона от фракции «Единая Россия» Екатерину Стенякину. Парламентарий выступила на тему прав человека и свободы слова
В Шахтах Ростовской области в рамках празднования Дня Конституции в школу №1 пригласили депутата Законодательного Собрания региона от фракции «Единая Россия» Екатерину Стенякину. Парламентарий выступила на тему прав человека и свободы слова.
Ученик 11 класса по имени Даниил пришел на открытый урок с участием депутата-единоросса со значком партии КПРФ на одежде. Школьник заявил, что в будущем обязательно вступит в Компартию, и в беседе с г-жой Стенякиной добавил, что они находятся по разные стороны баррикад.
Екатерина Стенякина похвалила старшеклассника за смелость вступить в дискуссию и отметила, что именно так и проявляется свобода слова. Однако классный руководитель остался недоволен поступком ученика и не просто раскритиковал подростка, а использовал в его адрес нецензурную брань.
«Ты, б****, идиот клинический! Этот человек помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал х****нь нести: "Мы с Вами идеологические враги"… Тебя, козел, надо на учет ставить… Или ты, с**а тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем!», - заявил «учитель года-2018» Алексей Желтов, слова которого приводит «Лентач».
Монолог педагога записала на диктофон одноклассница Даниила и передала ее родителям. Когда запись попала в школьный чат и к директору, мать подростка вызвали на беседу. При этом руководство школы, учителя и одноклассники Даниила встали на сторону Желтова. Подросток же после этой истории перестал ходить в школу из-за травли.
После того, как запись попала к журналистам, и об инциденте в школе написали СМИ, Алексея Желтова отстранили от классного руководства и обязали принести подростку извинения перед всем классом.