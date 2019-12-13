КПРФ потребовала отставки президента и премьера из-за увольнения Сергея Левченко
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента России Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента России Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева. Поводом для требования снять первых лиц государства с занимаемых должностей стало увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
В заявлении КПРФ говорится, что Сергея Левченко отправили в отставку, невзирая на мощную протестную волну в его защиту. В партии считают, что Кремль, «Единая Россия» и «расхитители» Иркутской области так и не смирились с «триумфальной победой» кандидата-коммуниста на губернаторских выборах в 2015 году, поэтому в течение четырех лет «мстительно выливали на него густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года».
Товарищи Сергея Левченко по партии считают, что Владимир Путин «подписал указ, игнорирующий волю избирателей Иркутской области, вручивших коммунисту мандат доверия стать ее губернатором». В партии также считают, что Левченко вынудили подать в отставку по собственному желанию.
Напомним, Сергей Левченко ушел в отставку 12 декабря. Врио главы Иркутской области назначен бывший замглавы МЧС России Игорь Кобзев. После увольнения губернатора в регионе началась проверка эффективности использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего наводнения.