Кассационный суд вынес определение в адрес главы Мосгорсуда из-за незаконного продления ареста обвиняемым
Кассационная инстанция признала обоснованными доводы защиты обвиняемых о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона
Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой частное определение о необходимости принять меры, направленные на предупреждение нарушений закона при рассмотрении столичными судами дел по факту ограничения конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность.
Вынесенное определение касается необоснованного продления ареста троим фигурантам уголовного дела о растрате. Кассационная инстанция признала обоснованными доводы защиты обвиняемых о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных при продлении фигурантам срока аресты свыше 12 месяцев. Кассационный суд признал незаконным содержание их под стражей.
Новые окружные апелляционные и кассационные суды были созданы в рамках судебной реформы и приступили к работе в 2 октябре 2019 года.
Отсутствие административной привязки к регионам должно обеспечить независимость и самостоятельность новых инстанций при пересмотре судебных актов.