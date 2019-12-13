В России естественная убыль населения составила 259 тысяч человек. Это очень высокий показатель
В России естественная убыль населения с начала 2019 года составила 259,6 тысячи человек. Такие данные предоставил Росстат. Этот показатель станет самым высоким за последние 11 лет
В России естественная убыль населения с начала 2019 года составила 259,6 тысячи человек. Такие данные предоставил Росстат. Этот показатель станет самым высоким за последние 11 лет.
Численность населения России за девять месяцев 2019 года сократилась на 43,7 тысячи человек.
Ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян сообщил РБК, что приток мигрантов не поможет компенсировать убыль населения. В период с января по сентябрь текущего года он составил 193,2 тысячи человек.
Убыль населения Росстат фиксирует уже второй год подряд. В 2018 году впервые за 10 лет число российских граждан сократилось на 96,4 тысячи человек.
Напомним, что сокращение смертности и увеличение рождаемости российские власти определили для себя как приоритетные задачи. Для этого несколько лет назад был введен институт материнского капитала.